Napoli 20enne ucciso e bruciato a Pianura | arrestato un minorenne

(Di martedì 22 ottobre 2024) Svolta nelle indagini per l’omicidio di Gennaro Ramondino avvenuto nella notte del 31 agosto a. Venerdì la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per ungià detenuto in Ipm, ritenuto l’autore del delitto del ventenne, il cui cadavere fu rinvenuto carbonizzato tra le sterpaglie in una zona di campagna del quartiere di. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile – coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni – l’omicidio sarebbe avvenuto in un sottoscala di Via Comunale dinel quartiere, generalmente utilizzato dai gruppi criminali della zona come piazza di spaccio.