Missile israeliano abbatte un condominio a Beirut, il video del palazzo che crolla in pochi istanti (Di martedì 22 ottobre 2024) L'attacco dell'esercito israeliano è avvenuto nel sud di Beirut, una delle zone più colpite dai raid dell'Idf che lo ritiene roccaforte di Hezbollah. La terribile scena è stata immortalata in un video che mostra il Missile che colpisce con precisione le fondamenta dell'edificio facendolo collassare. Fanpage.it - Missile israeliano abbatte un condominio a Beirut, il video del palazzo che crolla in pochi istanti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'attacco dell'esercitoè avvenuto nel sud di, una delle zone più colpite dai raid dell'Idf che lo ritiene roccaforte di Hezbollah. La terribile scena è stata immortalata in unche mostra ilche colpisce con precisione le fondamenta dell'edificio facendolo collassare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - raid israeliano su Beirut nella notte - edificio si sbriciola e crolla su se stesso dopo essere colpito da un missile - VIDEO - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz continua a minacciare Hezbollah: "Ha pagato e continuerà a pagare un prezzo elevato per i suoi attacchi nel nord di Israele e per il suo lancio di razzi finché non crollerà" Nuovi raid israeliani su Beirut, in Libano, dove un edificio colpito da . (Ilgiornaleditalia.it)

Un missile israeliano colpisce un edificio in centro a Beirut. Per gli Stati Uniti : "Siti nucleari iraniani sono off limits" - "Gli attacchi aerei dell'esercito israeliano continueranno. Questo è il messaggio che l'esercito israeliano ha mandato alla popolazione del sud del Libano. . Nuove truppe si stanno muovendo verso il confine. Anche Dahieh, la roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut, è stata attaccata. Per la vostra sicurezza e quella dei vostri figli, NON tornate a casa fino a nuovo avviso". (Ilfoglio.it)

Raid israeliano su Beirut - ucciso Nasrallah. Hezbollah conferma : "Si è unito ai martiri". Iran : pronti all'invio di truppe in Libano. Missile israeliano caduto a 500 metri dallo scalo della capitale libanese - Lo storico leader di Hezbollah , Hassan Nasrallah , è stato ucciso nella notte a Beirut durante i raid dell’aviazione israeliana. Poco dopo l’annuncio dell’esercito di Tel Aviv , le sirene antiaeree hanno risuonato negli insediamenti israeliani a nord di Gerusalemme. . . Dopo lunghe ore di annunci non confermati, la notizia viene resa nota in mattinata dalle stesse forze di difesa israeliane. (Gazzettadelsud.it)