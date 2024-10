Milan-Bruges 3-1 Hayen | Nel primo tempo potevamo segnare prima noi dobbiamo essere più cinici

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico delNickyha parlato nel post-partita del match di Champions League che ha visto i belgi sconfitti per 3-1 dala San Siro. Una partita che lascia qualche rimpianto secondo l’allenatore: “Nelandare in vantaggio noi, ne abbiamo avuto la possibilità. Poi ilci ha segnato da calcio d’angolo – afferma– Dopo l’espulsione abbiamo cercato di chiudere sia le fasce che l’interno e fino al gol del 2-1 abbiamo giocato bene. Dopo le nostre energie erano finite, contro una squadra che ha molta qualità. In ogni caso quando giochi queste partite in Champions devipiù cinico.”3-1,: “Nelnoi,più” SportFace.