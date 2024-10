MigrantiViminale ricorre in Cassazione

Migranti,Viminale ricorre in Cassazione (Di martedì 22 ottobre 2024) 15.30 Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di presentare ricorso in Cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Roma, che non hanno convalidato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri. Per i giudici di Roma i Paesi di provenienza dei migranti,Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri "anche alla luce della sentenza della Corte Ue". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 15.30 Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di presentare ricorso incontro le ordinanze del Tribunale di Roma, che non hanno convalidato il trattenimento dei 12 migranti nel Centro per il rimpatrio in Albania. Il nodo posto dal Viminale è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri. Per i giudici di Roma i Paesi di provenienza dei migranti,Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri "anche alla luce della sentenza della Corte Ue".

