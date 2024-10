Meteo | Previsioni per mercoledì 23 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3139m. I venti saranno al mattino deboli e Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per mercoledì 23 ottobre Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3139m. I venti saranno al mattino deboli e

Regione Lazio / Maltempo - emessa allerta meteo gialla per la giornata di domani - REGIONE LAZIO – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo dal mattino di domani, 22/10/2024 e per le successive 12 ore. . L'articolo Regione Lazio / Maltempo, emessa allerta meteo gialla per la giornata di domani sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli torna subito in campo : domani a Merano il recupero della 3^ giornata - Sono 6 i precedenti tra Merano e Cingoli, con 4 vittorie altoatesine (tra cui le due della passata annata per 25-31 al PalaQuaresima e per 34-33 in Alto Adige), un pareggio (28-28 a Cingoli nel 2020) e una vittoria della Polisportiva (26-23 nel 2019). Ora aspetta un campo difficile come quello di Merano, una squadra che gioca molto bene ed è avvantaggiata dal fatto di avere lo stesso organico ... (Vallesina.tv)

Domani Giornata del tumore al seno metastatico - casi in aumento - Buone notizie dalla ricerca, dunque, raccolte e trasmesse alla comunità scientifica e alle associazioni dei pazienti in occasione del convegno organizzato a Roma dall’Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari (Aigom), e dedicato alla giornata mondiale sul tumore mammario metastatico del 13 ottobre, cui è giunto anche un messaggio del ministro della Salute Orazio Schillaci. (Ildenaro.it)