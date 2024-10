Meloni celebra due anni di governo scontro con Consiglio d’Europa su razzismo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Nel giorno in cuiil secondo “compleanno” del, si apre un fronte europeo per Giorgia, con il rapporto dell’Ecri, organo del, che accusa le forze dell’ordine italiane di “”. Rinviata a data da destinarsi (ufficialmente per l’assenza del vice premier Antonio Tajani, oggi pomeriggio a Pescara per il G7 Sviluppo) la conferenza stampa che inizialmente era stata prevista per le 9.30 oggi, la presidente delpubblica di buon mattino un video sui social: “Non mi sono mai risparmiata ma penso anche – rivendica – che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi dueabbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”.