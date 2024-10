L’Ungheria chiede di revocare l’immunità parlamentare di Ilaria Salis, cosa può succedere adesso (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità ungheresi ha chiesto che l'immunità parlamentare di Ilaria Salis sia revocata. La richiesta andrà all'esame della commissione giuridica del Parlamento europeo, che poi suggerirà se approvarla o respingerla: a votare sarà il Parlamento. Fanpage.it - L’Ungheria chiede di revocare l’immunità parlamentare di Ilaria Salis, cosa può succedere adesso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità ungheresi ha chiesto che l'immunitàdisia revocata. La richiesta andrà all'esame della commissione giuridica del Parlamento europeo, che poi suggerirà se approvarla o respingerla: a votare sarà il Parlamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ilaria Salis ha un solo pregio - mostra il vero volto della sinistra". L'europarlamentare in grossi guai : perché rischia grosso - Chissà se una volta tanto la sinistra italiana, caratterizzata purtroppo dalla matrice comunista, e quindi violenta per natura, riuscirà a condannare le 'gesta' di un proprio prodotto come tale Tombolini". Inutile chiedere a Salis, data la perfetta sintonia di pensiero, la revoca dell'incarico del collaboratore. (Liberoquotidiano.it)