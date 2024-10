Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem 7-6, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il tiebreak

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio, schiaffo e smash a segno per il campione Slam. 15-40 Due palle break. Strappa il movimento del rovescio. 15-30 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio dell’austriaco. 15-15 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore di dritto del viennese. 15-0 Si riparte con la prima vincente di. SECONDO SET 7-6 (6) PRIMO SET! Scappa via il rovescio in uscita dal servizio dell’austriaco. 7-6 SET POINT. Appena lunga la risposta di dritto di. 6-6 Prima esterna vincente provvidenziale di. 6-5 Set point. Servizio, dritto e comoda volèe a campo aperto per il campione Slam. 5-5 Arriva il passante di dritto vincente del! 5-4. ACE, che si riavvicina. 5-3. Scappa via il passante di rovescio dell’austriaco. 5-2. Prima vincente del viennese.