Lies of P offrirà dei miglioramenti a risoluzione e framerate su PS5 Pro, ecco i primi dettagli (Di martedì 22 ottobre 2024) Round8 ha condiviso le prime informazioni in merito al supporto di Lies of P a PS5 Pro, svelando di conseguenza aloni dettagli riguardanti le effettive migliorie apportate al comparto tecnico del gioco grazie alla nuova console di Sony. Il director Jiwon Choi ha precisato in una nuova intervista che pur non potendo ancora condividere tutti i dettagli riguardanti il supporto a PlayStation 5 Pro, l'apprezzato souls-like offrirà sul nuovo hardware un framerate migliore ed un aumento della risoluzione. Leggiamo quanto affermato da Choi: "Posso dire che in Round8 ci sforziamo sempre di offrire un'esperienza curata e coinvolgente con Lies of P, e siamo grati per l'accoglienza positiva dell'ottimizzazione del gioco su tutte le piattaforme.

