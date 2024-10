Liam Payne ha assunto cocaina rosa prima di cadere nel vuoto | una fonte rivela gli esami tossicologici

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un funzionario argentino, in forma anonima, anticipa i risultati dei primi testeffettuati sull’ex membro degli One Direction. Il sospetto comune che la popstar avesse fatto largo uso di droghedidal balcone della sua camera al terzo piano dell’hotel CasaSur del quartiere Palermo di Buenos Aires, è stato confermato. D’altra parte le foto della camera, diffuse tramite media, erano piuttosto inequivocabili, non restava che capire quale fosse la sostanza in questione, ma anche su quello c’erano pochi dubbi. Il colore della polvere ritrovata su un tavolino infatti non lasciava spazio a molti punti di domanda:. Si tratta di una sostanza che in realtà raramente contiene, è più un mix di droghe che alla base è composta da ketamina e Mdma, alle quali poi volendo vengono aggiunti oppioidi o altre sostanze psicoattive.