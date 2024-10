"L'ho chiamato come te": la lettera di un fan sconvolge Berrettini | Video (Di martedì 22 ottobre 2024) "Spero che tu trovi tutto ciò che desideri e ami": un tifoso lo ha scritto in una commovente lettera al tennista italiano Matteo Berrettini, che ne è rimasto molto colpito, come si vede in un filmato pubblicato dall'account X di Atp. Nel Video, Berrettini legge la lettera per la prima volta davanti alla telecamera e appare visibilmente commosso dalle parole del fan. Quel tifoso gli dice che è diventato un suo ammiratore quando lo ha visto per la prima volta nella semifinale degli US Open 2019 contro Rafa Nadal. Quello fu il primo grande risultato dell'azzurro, ricordato con tanto entusiasmo anche da lui. Da quel momento il tennista italiano è diventato il suo mito. L'emozione, poi, raggiunge livelli altissimi quando il tifoso dice a Berrettini di aver chiamato suo figlio Matteo proprio in suo onore. Liberoquotidiano.it - "L'ho chiamato come te": la lettera di un fan sconvolge Berrettini | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Spero che tu trovi tutto ciò che desideri e ami": un tifoso lo ha scritto in una commoventeal tennista italiano Matteo, che ne è rimasto molto colpito,si vede in un filmato pubblicato dall'account X di Atp. Nellegge laper la prima volta davanti alla telecamera e appare visibilmente commosso dalle parole del fan. Quel tifoso gli dice che è diventato un suo ammiratore quando lo ha visto per la prima volta nella semifinale degli US Open 2019 contro Rafa Nadal. Quello fu il primo grande risultato dell'azzurro, ricordato con tanto entusiasmo anche da lui. Da quel momento il tennista italiano è diventato il suo mito. L'emozione, poi, raggiunge livelli altissimi quando il tifoso dice adi aversuo figlio Matteo proprio in suo onore.

