Leonardo Bonucci inizia una nuova era: diventa assistente allenatore della Nazionale Under 20 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del calcio si prepara a dare il benvenuto a Leonardo Bonucci in una nuova veste. L’ex difensore, noto per la sua carriera di successo e per i suoi straordinari traguardi, è pronto a intraprendere un percorso professionale nel calcio giovanile. Bonucci, che ha appeso gli scarpini al chiodo, è stato nominato assistente allenatore della Nazionale Under 20 italiana, un ruolo che lo vedrà affiancare il tecnico Bernardo Corradi in vista del prossimo Mondiale di categoria in Cile. Questa nuova avventura rappresenta un passo significativo nella vita di un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio italiano. La carriera di Bonucci: un campione nella storia del calcio italiano Leonardo Bonucci ha segnato un’epoca nel calcio con la sua presenza in campo e i suoi successi. Gaeta.it - Leonardo Bonucci inizia una nuova era: diventa assistente allenatore della Nazionale Under 20 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del calcio si prepara a dare il benvenuto ain unaveste. L’ex difensore, noto per la sua carriera di successo e per i suoi straordinari traguardi, è pronto a intraprendere un percorso professionale nel calcio giovanile., che ha appeso gli scarpini al chiodo, è stato nominato20 italiana, un ruolo che lo vedrà affiancare il tecnico Bernardo Corradi in vista del prossimo Mondiale di categoria in Cile. Questaavventura rappresenta un passo significativo nella vita di un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio italiano. La carriera di: un campione nella storia del calcio italianoha segnato un’epoca nel calcio con la sua presenza in campo e i suoi successi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gravina esalta Bonucci : «Leonardo è tornato a casa. Ecco quale ruolo interpreterà con la Nazionale» - Gravina esalta Leonardo Bonucci nei quadri della FIGC: il commento del numero uno della Federazione su questa notizia Gabriele Gravina, ai canali ufficiali della FIGC, ha commentato l’ingresso di Leonardo Bonucci nello staff dell’Italia Under 20. LE PAROLE – «Leonardo torna a casa e lo fa in un ruolo diverso, ma […]. (Calcionews24.com)

Visite mediche al J Medical per Leonardo Bonucci : ecco il motivo - Niente da fare però: gli scarpini per l’ormai ex centrale difensivo sono appesi al chiodo, le visite mediche sono state svolte perché Bonucci sta preparando la maratona di Londra, che si terrà ad aprile. Leonardo Bonucci si è ritirato pochi mesi fa, ma oggi alcuni tifosi bianconeri per un attimo hanno creduto in un clamoroso ripensamento, magari per via di una possibile e fantasiosa chiamata ... (Sportface.it)

Inter-Torino : Leonardo Bonucci tra gli spettatori in tribuna con i figli - The post Inter-Torino: Leonardo Bonucci tra gli spettatori in tribuna con i figli appeared first on SportFace. Le telecamere della regia della Lega Serie A pizzicano anche Leonardo Bonucci insieme ai suoi figli tra gli spettatori di Inter-Torino a San Siro. Di quest’ultima squadra, tra l’altro, come rivelato più volte dall’ex centrale difensivo, uno dei suoi figli è un grande tifoso. (Sportface.it)