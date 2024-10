Latina / Patrimonio provento dell’attività di spaccio di droga, sequestro delle Fiamme Gialle (Di martedì 22 ottobre 2024) Latina – Considerato socialmente pericoloso dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Latina, un pregiudicato residente nel capoluogo pontino ha subito il sequestro di beni del valore di un milione di euro. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione di Tribunale di Roma ed è il risultato dell’impegno congiunto della Procura della L'articolo Latina / Patrimonio provento dell’attività di spaccio di droga, sequestro delle Fiamme Gialle Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Patrimonio provento dell’attività di spaccio di droga, sequestro delle Fiamme Gialle Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Considerato socialmente pericoloso dagli inquirenti della Procura della Repubblica di, un pregiudicato residente nel capoluogo pontino ha subito ildi beni del valore di un milione di euro. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione di Tribunale di Roma ed è il risultato dell’impegno congiunto della Procura della L'articolodidiTemporeale Quotidiano.

Sequestro di beni per oltre 1 milione di euro a Latina : operazione della Guardia di Finanza - Le indagini svolte dagli organi competenti hanno rivelato un quadro allarmante, con numerosi elementi che attestano un coinvolgimento sistematico in attività di spaccio. La vigilanza degli organi investigativi continua a essere indispensabile per garantire che la legalità sia ripristinata e per prevenire la diffusione di simili attività. (Gaeta.it)

Sequestro di katana nel centro di Latina : un minorenne denunciato dalla Guardia di Finanza - Riflessioni sulla sicurezza pubblica e il ruolo delle forze dell’ordine Il sequestro della katana da parte della Guardia di Finanza nel centro di Latina non è solo un fatto isolato, ma rappresenta un campanello d’allarme sulla sicurezza pubblica e la necessità di vigilanza nelle aree frequentate da giovani. (Gaeta.it)

Latina / Operazione porta al sequestro di droga e armi e alla denuncia di due persone - . LATINA – A partire dalla serata di ieri, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato a contrastare la criminalità organizzata e comune, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Latina, i militari della Sezione Operativa, supportati dai militari in forza a quattro Stazioni dipendenti dal medesimo reparto, hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali, all’esito ... (Temporeale.info)