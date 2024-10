Ilfattoquotidiano.it - “L’amore guarisce”: Bianca Balti affronta il tumore con il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “”. Con queste parole, accompagnate da un tenero bacio immortalato in una foto su Instagram,presenta al mondo il suoamore,, pilota Ferrari Challenge. Un raggio di sole in un periodo difficile per la modella, che stando con coraggio la chemioterapia dopo la recente diagnosi diovarico. La storia d’amore con, poco attivo sui social, sembra essere recente: fino a pochi mesi fa, infatti,era legata al mercante d’arte Helly Nahmad. Maperè un balsamo per la sua anima in questo momento delicato: “Il lato positivo parte 3?, scrive ancora la modella a corredo di una serie di foto che la ritraggono felice al fianco di, tra passeggiate in riva al mare e cene romantiche. Un amore che dà forza e sostegno nella lotta contro la malattia.