La vita su Marcello mio

Chiara Mastroianni rende omaggio al padre Marcello Mastroianni al Festival del Cinema di Roma 2024 Chiara Mastroianni, figlia di due leggende del cinema, Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni, ha da tempo dimostrato il suo straordinario talento. Nel 2024, la sua impressionante filmografia è diventata ancora più unica con l'uscita di "Marcello Mio", diretto da Christophe Honoré. Un sentito omaggio a un'icona "Marcello Mio" è un omaggio personale ed emozionante al suo famoso padre, Marcello Mastroianni, uno degli attori più celebrati del cinema italiano. Il film presenta non solo Chiara ma anche sua madre Catherine Deneuve, insieme agli attori Fabrice Luchini e Nicole Garcia. Insieme, rendono omaggio alla vita e alla carriera di Marcello, la cui influenza ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

