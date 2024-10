La Toscana diventa la Regione con il maggior numero di Aree Industriali dotate di banda ultra-larga (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Estracom, società del Gruppo Estra e operatore di servizi di TLC, e FibreConnect operatore indipendente che offre servizi di telecomunicazioni a banda ultra larga per gli Internet service provider nelle Aree Industriali e Artigianali italiane, annunciano i risultati della collaborazione avviata un anno fa. Grazie a questa partnership strategica, pensata per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura FTTP ed offrire quindi connessioni ad altissima velocità nella quasi totalità delle Aree Industriali e Artigianali della Regione Toscana, ben 18.675 aziende distribuite in 56 AIA sono adesso raggiunte dalla fibra ottica e quindi sono abilitate all’utilizzo di collegamenti con banda garantita e simmetrica fino a 10 Gbps. Lanazione.it - La Toscana diventa la Regione con il maggior numero di Aree Industriali dotate di banda ultra-larga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Estracom, società del Gruppo Estra e operatore di servizi di TLC, e FibreConnect operatore indipendente che offre servizi di telecomunicazioni aper gli Internet service provider nellee Artigianali italiane, annunciano i risultati della collaborazione avviata un anno fa. Grazie a questa partnership strategica, pensata per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura FTTP ed offrire quindi connessioni ad altissima velocità nella quasi totalità dellee Artigianali della, ben 18.675 aziende distribuite in 56 AIA sono adesso raggiunte dalla fibra ottica e quindi sono abilitate all’utilizzo di collegamenti congarantita e simmetrica fino a 10 Gbps.

