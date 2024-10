Lanazione.it - "La promuovo ma ci sono furti"

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Prendo il tram tutti i giorni. Per me è un buon servizio: abito a Legnaia e mi passa proprio sotto casa". Per Mario Marceddu "i problemi semmai arrivano la notte. Di giorno il servizio è ottimo. Ho lavorato molto a Scandicci e la tramvia ha portato il paese dentro la città. La sera la prendo più di rado ma ho notato gente sdraiata sui sedili, forse ubriaca. So anche che capitano dei, però a me non hanno mai rubato niente anche perché sto molto attento". Ora Mario attende la nuova linea verso Bagno a Ripoli: "Penso che sarà un ottimo servizio, in particolare per arrivare all’ospedale di Ponte a Niccheri, un grande polo sanitario che merita di essere collegato alla città".