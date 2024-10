La piena del Reno defluisce: riaperta la strada d'accesso al traghetto (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il maltempo dei giorni scorsi, la piena del Reno sta defluendo lentamente con livelli sotto soglia 1. Per cui è stata riaperta la strada di accesso al traghetto di Sant’Alberto (via Nigrisoli), chiusa nel pomeriggio di ieri. Ravennatoday.it - La piena del Reno defluisce: riaperta la strada d'accesso al traghetto Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il maltempo dei giorni scorsi, ladelsta defluendo lentamente con livelli sotto soglia 1. Per cui è stataladialdi Sant’Alberto (via Nigrisoli), chiusa nel pomeriggio di ieri.

L'allerta per il 22 ottobre : piena del Reno in transito - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Allerta arancione per piene dei fiumi e gialla per criticità idrogeologica. È la nuova allerta diramata da Arpae e Protezione civile per la giornata di martedì 22 ottobre. Sono previste precipitazioni a carattere di locale rovescio in... (Bolognatoday.it)

Reno - la piena fa tremare Cento : due ondate nell’arco di tre giorni - “L’acqua ha invaso la strada che è stata chiusa – prosegue Garuti –. “Si era deciso di non usarlo per la prima piena, lasciandolo vuoto per la seconda ondata che era stata prevista più importante – spiega Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico e presidente della Provincia –. In serata, come annunciato dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi, il livello ha iniziato a scendere. (Ilrestodelcarlino.it)

Chiasso - fermato sul treno in dogana con una valigia piena di gioielli e orologi per quasi 100mila euro - Gli è stata contestata l’irregolare immissione di merce nel territorio UE, con un ammontare di diritti dovuti, per 22mila euro, oltre alla sanzione da 30mila euro. Como, 2 ottobre 2024 – Viaggiava in treno, proveniente da Zurigo e diretto a Milano, il cittadino cinese, residente in Cina, sottoposto a controllo da parte della Guardia di finanza di Ponte Chiasso e dei funzionari dell’Agenzia delle ... (Ilgiorno.it)