La ferocia del baby pusher, uccide un 20enne e brucia il corpo: ecco com'è morto Gennaro Ramondino (Di martedì 22 ottobre 2024) Violento, spietato, pusher . A soli 16 anni ha sparato a bruciapelo uccidendo un ragazzo poco più grande di lui, un ventenne. Poi, insieme a dei complici, ne ha bruciato il corpo in una campagna alla periferia di Napoli . Gli affari dello spaccio andavano sistemati, questa la motivazione. E poco importa se i componenti del suo stesso gruppo avevano provato a convincerlo di non risolvere la faccenda

Omicidio a Napoli : un baby pusher uccide e brucia il corpo di una vittima per dissidi legati allo spaccio - Le indagini sull'omicidio La Polizia di Stato, il 18 ottobre, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare contro il giovane già detenuto in un Istituto Penale per Minorenni. La disputa riguardava anche la ripartizione dei proventi derivanti dal traffico di droga, un tema caldo tra i giovani pusher che ...