La Birkin di Hermès (quella originale di Jane Birkin) sarà esposta in Francia per la prima volta in assoluto (Di martedì 22 ottobre 2024) Per la prima volta in assoluto, la borsa Birkin originale di Jane Birkin viene esposta in Francia. Fino al 31 ottobre, Sotheby’s celebra questo iconico accessorio con una mostra intitolata “Excellence à la Française”, un omaggio all’arte francese degli ultimi mille anni, presso la nuova sede parigina della casa d’aste. La leggendaria (e originale) Birkin di Hermès in mostra per la prima volta in Francia con Sotheby’s Hermès, famoso inizialmente per i suoi articoli equestri, ha visto il proprio nome diventare sinonimo di lusso soprattutto grazie alle borse. La Birkin, lanciata nel 1984 e intitolata all’attrice Jane Birkin, è diventata un simbolo globale di status, con modelli rari che raggiungono cifre da record nel mercato del lusso di seconda mano e che vantano una lista di collezionisti celebri. L’idea della Birkin nacque in modo curioso. Metropolitanmagazine.it - La Birkin di Hermès (quella originale di Jane Birkin) sarà esposta in Francia per la prima volta in assoluto Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Per lain, la borsadivienein. Fino al 31 ottobre, Sotheby’s celebra questo iconico accessorio con una mostra intitolata “Excellence à la Française”, un omaggio all’arte francese degli ultimi mille anni, presso la nuova sede parigina della casa d’aste. La leggendaria (ediin mostra per laincon Sotheby’s, famoso inizialmente per i suoi articoli equestri, ha visto il proprio nome diventare sinonimo di lusso soprattutto grazie alle borse. La, lanciata nel 1984 e intitolata all’attrice, è diventata un simbolo globale di status, con modelli rari che raggiungono cifre da record nel mercato del lusso di seconda mano e che vantano una lista di collezionisti celebri. L’idea dellanacque in modo curioso.

