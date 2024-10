Lapresse.it - Kamala Harris e l’ansia per le elezioni: “Non mangio caramelle alla cannabis ma mi alleno”, e ride col pubblico

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ironia e serietà durante l’intervista adi Maria Shriver, l’ex first lady della California, moglie di Arnold Schwarzenegger, a proposito di come gestiree lo stress pre-elettorali. “Parlo con le persone, sono tutti stressati, impauriti, c’è chi fa yoga, chi mangia gummies (), come fa lei?”, chiede Shriver. “Non le” rispondendo insieme al. E poi racconta: “Miogni mattina, cerco di mangiare bene“. E confessa: ultimamente “mi sveglio spesso nel cuore della notte”. Ma invita tutti i cittadini ad avere fiducia: “Non possiamo disperare”, dice la candidata dempresidenza.