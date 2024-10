Juventus-Stoccarda, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juve di Thiago Motta affronta lo Stoccarda per la terza partita della Champions League: i bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva in questa edizione della coppa continentale. Si gioca allo JStadium con calcio di inizio alle 21:00, diretta TV e streaming su Sky solo per abbonati. Fanpage.it - Juventus-Stoccarda, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juve di Thiago Motta affronta loper la terza partita della Champions League: i bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva in questa edizione della coppa continentale. Si gioca allo JStadium con calcio di inizio alle 21:00, diretta TV esu Sky solo per abbonati.

Juventus : terza giornata di Champions League contro lo Stoccarda all’Allianz Stadium - La linea difensiva avrà Stenzel, Rouault, Chabot e Mittelstädt. Adesso, la partita contro lo Stoccarda rappresenta un’altra opportunità per la Juventus di sottolineare la propria ambizione in questo torneo. La loro performance è stata caratterizzata da un gioco aggressivo e dalla grande capacità di sfruttare le occasioni in contropiede. (Gaeta.it)

Probabili formazioni Juventus-Stoccarda : terza giornata Champions League 2024/2025 - Vlahovic e Yildiz intoccabili in attacco. Stenzel, Rouault, Chabot e Mittelstadt in difesa. Discorso diverso per lo Stoccarda che fin qui ha guadagnato un solo punto in classifica. Millot, Undav e Leweling a supporto di Demirovic unica punta. Conceicao titolare dopo la squalifica in campionato. Le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda Juventus (4-3-3): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; ... (Sportface.it)

