Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus esce sconfitta allo Stadium dallo Stoccarda 1-0, nella terza gara della nuova Champions League, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Motta fino al 92' quando, con la Juve in dieci Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lantus esce sconfitta allo Stadium dallo1-0, nella terza gara della nuovaLeague, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Motta fino al 92' quando, con lain dieci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions - Juventus-Stoccarda 0-1 : la decide Tourè. Rosso per Danilo e Perin para un rigore nel finale - La gara contro lo Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions, non ha visto brillare i bianconeri, incapaci di essere pericolosi. Prima. . . . Un gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré al 91' condanna la Juventus alla prima sconfitta in Champions e alla prima sconfitta in tutta la stagione. (Torinotoday.it)

Champions : Perin non basta - Juve ko 1-0 con lo Stoccarda - L'ex atalantino Touré la decide al 92'. . Palo di Demirovic alla mezz'ora con la deviazione di Perin, bravo anche su Undav. Perin su ripete sul solito Undav, poi para anche il rigore di Millot causato da Danilo (espulso dopo l'intervento del Var). Gol annullato a Undav in avvio di ripresa. Dopo le vittorie contro Psv e Lipsia, la squadra di Motta cade nonostante lo straordinario Perin. (Quotidiano.net)

Champions League - Juventus ko 1-0 con lo Stoccarda : decide Tourè nel recupero - La Juve invece rimane ferma a 6. Nella ripresa i tedeschi trovano il gol al 3? con Undav, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var a causa di un tocco con il braccio dell’attaccante subito prima di concludere verso la porta. Gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. (Lapresse.it)