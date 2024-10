Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il secondo figlio (Di martedì 22 ottobre 2024) Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney sono in attesa del loro secondo figlio; la notizia è stata confermata a Vogue dal rappresentante dell’attrice, che era già stata avvistata dai paparazzi mentre andava a cena e che, non avendo nessun social ufficiale, ha dato l’annuncio con un metodo “tradizionale”. La coppia, che si è sposata il 19 ottobre 2019, ha già Cy Maroney, nato nell’aprile del 2022, e subito dopo la sua nascita Lawrence aveva deciso di prendere una pausa dal cinema. “Il mio cuore si è esteso a una capacità che non conoscevo – aveva dichiarato tempo fa parlando proprio della sua prima maternità – e in questo includo anche mio marito. E poi sono entrambi in giro, camminano, attraversano le strade. Un giorno guiderà. Sarà uno stupido adolescente e si metterà al volante di un’auto. E io gli dirò: ‘Buonanotte!”, capisci? Come dire, chi riuscirà a dormire?'”. Gravidanzaonline.it - Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il secondo figlio Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e il maritosono in attesa del loro; la notizia è stata confermata a Vogue dal rappresentante dell’attrice, che era già stata avvistata dai paparazzi mentre andava a cena e che, non avendo nessun social ufficiale, ha dato l’annuncio con un metodo “tradizionale”. La coppia, che si è sposata il 19 ottobre 2019, ha già Cy, nato nell’aprile del 2022, e subito dopo la sua nascitaaveva deciso di prendere una pausa dal cinema. “Il mio cuore si è esteso a una capacità che non conoscevo – aveva dichiarato tempo fa parlando proprio della sua prima maternità – e in questo includo anche mio marito. E poi sono entrambi in giro, camminano, attraversano le strade. Un giorno guiderà. Sarà uno stupido adolescente e si metterà al volante di un’auto. E io gli dirò: ‘Buonanotte!”, capisci? Come dire, chi riuscirà a dormire?'”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il secondo figlio - . Vivi negli Stati Uniti d’America. . Mi dispiace di essermi scatenata, ma non posso più avere a che fare con persone che non sono più politiche. Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney sono in attesa del loro secondo figlio; la notizia è stata confermata a Vogue dal rappresentante dell’attrice, che era già stata avvistata dai paparazzi mentre andava a cena e che, non avendo nessun social ufficiale, ha dato l’annuncio con un metodo “tradizionale”. (Gravidanzaonline.it)

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il secondo figlio - Devi essere politica. Un giorno guiderà. E io gli dirò: ‘Buonanotte!”, capisci? Come dire, chi riuscirà a dormire?'”. Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney sono in attesa del loro secondo figlio; la notizia è stata confermata a Vogue dal rappresentante dell’attrice, che era già stata avvistata dai paparazzi mentre andava a cena e che, non avendo nessun social ufficiale, ha dato l’annuncio con un metodo “tradizionale”. (Gravidanzaonline.it)

Jennifer Lawrence Expecting Second Child; How Does Second Pregnancy Differ From the First? - Jennifer Lawrence is expecting her second child! Discover how second pregnancies differ from the first in terms of symptoms and emotions ... (onlymyhealth.com)

Jennifer Lawrence's New Pregnancy Bangs Are the Perfect Fall Inspiration - Jennifer Lawrence debuted bangs just hours before announcing her second pregnancy. See her chic new cut, here. (instyle.com)

Jennifer Lawrence is "thrilled to be pregnant again" - "She's thrilled to be pregnant again. It feels like the perfect timing to her. Her son will three when the new baby arrives." Jennife ... (home.nzcity.co.nz)