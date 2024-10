Inter in emergenza: chi sono Berenbruch e Aidoo convocati in Champions League (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro lo Young Boys, ma dovrà affrontare l’incontro con una rosa decimata da infortuni. Dopo la Roma, Inzaghi per far fronte a molte assenze importanti, ha deciso di convocare i due giovani primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo. Ecco chi sono e come torneranno utili alla causa. emergenza – Le defezioni di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, unita a quella del difensore Francesco Acerbi, creano una situazione di emergenza che obbliga Simone Inzaghi a puntare sui giovani della Primavera per completare la rosa. In questa situazione di emergenza, Simone Inzaghi ha deciso di attingere ancora una volta dal vivaio dell’Inter. Inter-news.it - Inter in emergenza: chi sono Berenbruch e Aidoo convocati in Champions League Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’si prepara alla sfida dicontro lo Young Boys, ma dovrà affrontare l’incontro con una rosa decimata da infortuni. Dopo la Roma, Inzaghi per far fronte a molte assenze importanti, ha deciso di convocare i due giovani primavera Thomase Mike. Ecco chie come torneranno utili alla causa.– Le defezioni di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, unita a quella del difensore Francesco Acerbi, creano una situazione diche obbliga Simone Inzaghi a puntare sui giovani della Primavera per completare la rosa. In questa situazione di, Simone Inzaghi ha deciso di attingere ancora una volta dal vivaio dell’

Formazioni ufficiali Milan-Brugge - Champions League 2024/2025 - MILAN: in attesa BRUGGE: in attesa The post Formazioni ufficiali Milan-Brugge, Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Milan-Brugge, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. L’avversario non è da sottovalutare, specie considerando il momento dei rossoneri, dato che il Brugge arriva ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Monaco-Stella Rossa - Champions League 2024/2025 - MONACO: in attesa STELLA ROSSA: in attesa The post Formazioni ufficiali Monaco-Stella Rossa, Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. . Di contro, la formazione di Belgrado ha ottenuto due sconfitte, prima contro il Benfica e poi contro l’Inter. Ottimo avvio di torneo per i francesi, che all’esordio hanno battuto il Barcellona, prima di ottenere un pareggio sul campo della Dinamo ... (Sportface.it)

La Champions League ha “partite incredibili” - dice Guardiola - Il nuovo formato del campionato a 36 squadre prevede che ciascuna squadra giochi otto partite, con le prime otto che si qualificano direttamente agli ottavi di finale. Il City, che ha vinto la Champions League nel 2023, chiude il campionato con partite contro Sporting, Feyenoord, Juventus, Paris Saint-Germain e Club Brugge. (Justcalcio.com)