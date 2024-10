Inter, Bisseck: “Contenti di aver vinto a Roma, concentrati su Young Boys” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Siamo Contenti di aver vinto a Roma contro la Roma, ma ormai la partita di domenica è il passato. Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Poi penseremo alla Juventus. Vogliamo vincere tutte le partite e replicare l’annata passata con lo scudetto e una buona Champions”. Queste le parole di Bisseck, al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con lo Young Boys in Champions League. Inter, Bisseck: “Contenti di aver vinto a Roma, concentrati su Young Boys” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Siamodicontro la, ma ormai la partita di domenica è il passato. Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Poi penseremo alla Juventus. Vogliamo vincere tutte le partite e replicare l’annata passata con lo scudetto e una buona Champions”. Queste le parole di, al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con loin Champions League.: “disu” SportFace.

