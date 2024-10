Incidente a Marzolara: auto esce di strada e provoca un incendio vicino a cabina del gas (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave Incidente stradale si è verificato questa mattina a Marzolara, frazione del comune di Calestano, in provincia di Parma. Un’auto, con a bordo due persone, è uscita di strada finendo contro una cabina della distribuzione del gas, causando un incendio che ha richiamato l’intervento di numerosi soccorritori e vigili del fuoco. Le dinamiche dell’accaduto sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure. La dinamica dell’Incidente L’Incidente è avvenuto lungo via Battilocchi, una strada che attraversa la frazione di Marzolara. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile ha improvvisamente perso il controllo per motivi ancora da accertare e ha urtato violentemente contro la cabina di distribuzione del gas. Gaeta.it - Incidente a Marzolara: auto esce di strada e provoca un incendio vicino a cabina del gas Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravele si è verificato questa mattina a, frazione del comune di Calestano, in provincia di Parma. Un’, con a bordo due persone, è uscita difinendo contro unadella distribuzione del gas, causando unche ha richiamato l’intervento di numerosi soccorritori e vigili del fuoco. Le dinamiche dell’accaduto sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure. La dinamica dell’L’è avvenuto lungo via Battilocchi, unache attraversa la frazione di. Secondo le prime ricostruzioni, l’mobile ha improvvisamente perso il controllo per motivi ancora da accertare e ha urtato violentemente contro ladi distribuzione del gas.

