Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità. L'eurodeputata: "I tiranni non digeriscono le critiche" (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.Il post di Ilaria Salis: "I tiranni non digeriscono le critiche" Today.it - Ilaria Salis, l'Ungheria chiede la revoca dell'immunità. L'eurodeputata: "I tiranni non digeriscono le critiche" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ha chiesto laper l'di Alleanza Verdi e Sinistra. Ad annunciarlo sono stati gli eurodeputati ungheresi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.Il post di: "Inonle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

No Tav sradicano la recinzione e occupano i terreni dopo l'incontro con Ilaria Salis - Dopo aver incontraro la neo eletta all'Europarlamento al presidio di San Didero, i No tav hanno divelto le transenne per tornare a insediarsi nei terreni da poco espropriati. (Ilgiornale.it)

Ilaria Salis tra gli “indagati” del centro sociale Askatasuna di Torino. FdI : “Un fatto gravissimo” - . Montaruli su Ilaria Salis: “grave la presenza in Askatasuna” La parlamentare Augusta Montaruli ha così commentato l’arrivo di Ilaria Salis nel centro sociale di Askatasuna: «La presenza di Ilaria Salis ad Askatasuna non rappresenta la visita di un parlamentare europeo in un centro sociale qualunque, ma nella casa della violenza e dell’odio politico senza mai pentimento. (Secoloditalia.it)

"Ilaria Salis legittima la violenza". Scandalo a Torino - FdI insorge : "Il vero volto della sinistra" - Ci auguriamo che tutte le forze politiche vogliano prendere le distanze dalle frange violente dell'estremismo autonomo, anziché rincorrerle e continuare a dare legittimità a chi aggredisce forze dell'ordine e mette a ferro e fuoco le nostre città, come avvenuto nelle scorse settimane". L'europarlamentare di Avs è attesa al centro sociale per un incontro intitolato "Questa notte non sarà breve - ... (Liberoquotidiano.it)