Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, ‘El Pibe’: parlano Dalma Maradona e Marolda

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non solo. O meglio, non solo calcio giocato., figlia del grande Diego, ha parlato a Repubblica del processo relativo alla morte del padre. Di seguito le sue parole. “Novità? Ancora nessuna. In Argentina la giustizia è molto lenta. Il processo riprenderà a marzo 2025, speriamo che possa concludersi entro un anno. Le prove sono evidenti. Tra l’altro adesso i procedimenti penali sono diventati due. L’infermiera Gisela Madrid ha chiesto di essere giudicata da una giuria popolare, al contrario degli altri 7 imputati. Noi contiamo molto sulla testimonianza dell’infermiera. Ha voglia di parlare. Mausoleo dedicato a nostro padre a Buenos Aires? Sì, abbiamo avuto tutte le autorizzazioni per il trasferimento della salma. Speriamo di realizzarlo nel 2025”.