Secoloditalia.it - Il giallo di Alessandro Meluzzi, dopo l’ictus nessuno sa più nulla di lui. L’appello degli amici (video)

(Di martedì 22 ottobre 2024), psichiatra e saggista, è stato colpito da una grave ischemia lo scorso dicembre. E’ accaduto a Cesena, mentre si trovava nel suo studio. Da quel momento è calato il silenzio sulle sue condizioni di salute. “Continuiamo a pregare con Fede, il mio babbo è in miglioramento nel lungo cammino di cui solo Dio conosce cosa stiamo vivendo in ogni passo”: queste le parole ha annunciato su Instagram della figlia Maria Araceli. Poi nessun aggiornamento, nessuna notizia. E’ “” assoluto sulle attuali condizioni died è per questo che è partito un “appello di verità” da parte die conoscenti che da quasi un anno non avendo notizie non sanno più cosa pensare. La mancanza di informazioni ha alimentato voci e preoccupazioni tra coloro che lo seguono.