Ieri in Campania: preoccupazione nel Sannio per un 65enne scomparso. Arrestato in Colombia il boss Nocella

Tempo di lettura: 2 minuti

Le notizie principali in Campania di Ieri, lunedì 21 ottobre 2024. 

Avellino – I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di Ieri sono intervenuti a Mercogliano in via Loreto, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. (LEGGI QUI) 

Benevento – preoccupazione a Cirignano, piccola frazione di Montesarchio, per la scomparsa di Carmelo Mastropietro, 65anni, conosciuto da tutti come "Meluccio". L'uomo, molto apprezzato dalla comunità locale, si è allontanato questa mattina per andare a cercare funghi nei boschi circostanti. Da quel momento non si hanno sue notizie, non è più rientrato a casa, e la famiglia ha dato l'allarme nel tardo pomeriggio, preoccupata per il suo mancato ritorno.

