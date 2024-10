I fondi scommettono contro il mondo green (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo essersi ripresi dalla sbornia verde, i gestori speculativi investono al ribasso sui titoli legati alla transizione ecologica. Impossibile realizzare i profitti previsti: i nuovi dazi bloccano le materie prime cinesi. Solare e automotive i settori più in difficoltà . Laverita.info - I fondi scommettono contro il mondo green Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo essersi ripresi dalla sbornia verde, i gestori speculativi investono al ribasso sui titoli legati alla transizione ecologica. Impossibile realizzare i profitti previsti: i nuovi dazi bloccano le materie prime cinesi. Solare e automotive i settori più in difficoltà .

