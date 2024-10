Gaeta.it - I diritti e la dignità della persona al centro del discorso del prefetto di Napoli in visita all’Ordine dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LadelMichele di Bari alla nuova sede dell’Ordine deiCampania ha posto l’accento sull’importanza di tutelare ie laumana nel lavoroco. La sua dichiarazione ha risuonato come un invito per i professionisticomunicazione a mantenere alloro attività l’interesse e la responsabilità verso la comunità. L’importanzaumana nel giornalismo Durante la sua, ilDi Bari ha sottolineato la necessità di garantire laumana in ogni aspetto del giornalismo. Ha evidenziato che ogni informazione deve essere riportata con severa verità, affinché il pubblico possa ricevere un’informazione autentica e precisa. Questa filosofia si traduce nel principio che idevono operare nel rispettodelle persone coinvolte nelle notizie.