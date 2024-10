Hezbollah, 'razzi contro base Mossad e batteria Iron Dome' (Di martedì 22 ottobre 2024) Hezbollah ha annunciato di aver lanciato una "raffica di razzi" contro la base dell'Unità 8200 a Tel Aviv, presso il quartier generale del Mossad, e di aver "sparato contro la batteria dell'Iron Dome" (il sistema di difesa antiaereo) nel centro di Israele, nell'area di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. E' la seconda volta in poche ore che Hezbollah prende di mira la base dell'intelligence dell'Unità 8200 dell'esercito israeliano. Già ieri sera, infatti, il movimento libanese filo-iraniano aveva reso noto di aver lanciato "razzi di qualità" contro "la base di Glilot dell'Unità di intelligence militare nella periferia di Tel Aviv" Quotidiano.net - Hezbollah, 'razzi contro base Mossad e batteria Iron Dome' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)ha annunciato di aver lanciato una "raffica diladell'Unità 8200 a Tel Aviv, presso il quartier generale del, e di aver "sparatoladell'" (il sistema di difesa antiaereo) nel centro di Israele, nell'area di Tel Aviv. Lo riferiscono i media israeliani. E' la seconda volta in poche ore cheprende di mira ladell'intelligence dell'Unità 8200 dell'esercito israeliano. Già ieri sera, infatti, il movimento libanese filo-iraniano aveva reso noto di aver lanciato "di qualità""ladi Glilot dell'Unità di intelligence militare nella periferia di Tel Aviv"

