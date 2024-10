Isaechia.it - Grande Fratello, nona puntata: Shaila e Lorenzo preferiti dal pubblico volano in Spagna, dal Gran Hermano arriva Maica. I nominati sono…

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social. Il nono appuntamento serale delha avuto inizio con l’annuncio di una (finta) doppia eliminazione: i duetra gli inquilini inon voleranno in, dove resteranno per una settimana nella Casa del. Dunque Yulia Bruschi,Spolverato,Gatta o Amanda Lecciso si “scambieranno” con la modella spagnolaBenedicto. Infatti, nel corso dell’ultimadelil conduttore Ion Aramendi ha annunciato l’ingresso della concorrenteal. A seguire, lo scontro tra le due fazioni tutte al femminile. Da una parte: Amanda, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti.