Tvzap.it - “Grande Fratello”, arrivano le scuse di Enzo Paolo per quanto detto sul vip

(Di martedì 22 ottobre 2024) News TV. Come ogni lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del. Nel corso della serata si è discusso diavvenuto durante la settimana e non sono mancate eliminazioni e nomination. Protagonista anche questa voltaTurchi che ha voluto riunire tutti gli inquilini della casa per fare dellepubbliche a Rosa, moglie di Marco Garofalo per alcune dichiarazioni ritenute offensive. Leggi anche: “”, concorrenti sconvolte da Shaila: “Siamo scioccate”, cos’è successo Leggi anche: “”, doppia uscita dalla casa: l’annuncio di AlfonsolediSubito dopo la diretta di ieri delTurchi ha riunito tutti a tavola per fare dellepubbliche rivolte a Rosa, moglie di Marco Garofalo. Lo ha fatto in seguito ad alcune parole spiacevoli che disse di lui.