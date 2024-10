Governo Meloni: Due Anni di Politiche e Sviluppi Significativi (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre segna un Anniversario importante per il Governo di Giorgia Meloni, che da due Anni guida Palazzo Chigi con un intento chiaro: realizzare il programma politico e garantire la crescita del Paese. Meloni ha condiviso un messaggio sui social, evidenziando la determinazione del suo Governo nell’affrontare le sfide che l’Italia è chiamata a superare. Il post, però, arriva in un momento critico a causa dei recenti contrasti con la magistratura e delle nuove Politiche migratorie. L’accordo sui migranti con l’Albania Uno degli aspetti più rilevanti dell’anno passato è stato il Memorandum d’intesa siglato con l’Albania nel novembre precedente, mirato a gestire l’immigrazione e a contrastare il traffico di esseri umani. Gaeta.it - Governo Meloni: Due Anni di Politiche e Sviluppi Significativi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre segna unversario importante per ildi Giorgia, che da dueguida Palazzo Chigi con un intento chiaro: realizzare il programma politico e garantire la crescita del Paese.ha condiviso un messaggio sui social, evidenziando la determinazione del suonell’affrontare le sfide che l’Italia è chiamata a superare. Il post, però, arriva in un momento critico a causa dei recenti contrasti con la magistratura e delle nuovemigratorie. L’accordo sui migranti con l’Albania Uno degli aspetti più rilevanti dell’anno passato è stato il Memorandum d’intesa siglato con l’Albania nel novembre precedente, mirato a gestire l’immigrazione e a contrastare il traffico di esseri umani.

