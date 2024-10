Giovedì al Museo di Calci si inaugura la mostra “Inconsapevoli Invasori” (Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 - Giovedì 25 ottobre alle 16.30, al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, viene inaugurata l’esposizione temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene nelle acque interne e le minacce alla biodiversità”. Le specie introdotte in ambienti diversi da quelle di origine, chiamate aliene, possono diventare “Inconsapevoli Invasori” provocando disturbi negli ecosistemi in cui si insediano e arrecando danni alle specie native. La mostra presenta il tema dell’invasione di specie aliene nelle acque interne del nostro territorio, il loro impatto e le cause delle invasioni stesse, quasi sempre riconducibili all’azione umana. La prima sala illustra i pericoli che alcune specie di testuggini palustri esotiche possono creare alla testuggine palustre europea Emys orbicularis e agli habitat in cui vive. Lanazione.it - Giovedì al Museo di Calci si inaugura la mostra “Inconsapevoli Invasori” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 -25 ottobre alle 16.30, aldi Storia Naturale dell’Università di Pisa, vieneta l’esposizione temporanea “. Le specie aliene nelle acque interne e le minacce alla biodiversità”. Le specie introdotte in ambienti diversi da quelle di origine, chiamate aliene, possono diventare “” provocando disturbi negli ecosistemi in cui si insediano e arrecando danni alle specie native. Lapresenta il tema dell’invasione di specie aliene nelle acque interne del nostro territorio, il loro impatto e le cause delle invasioni stesse, quasi sempre riconducibili all’azione umana. La prima sala illustra i pericoli che alcune specie di testuggini palustri esotiche possono creare alla testuggine palustre europea Emys orbicularis e agli habitat in cui vive.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via il ciclo di conversazioni tematiche del giovedì al Museo Civico di Storia Naturale - Al via domani, 10 ottobre, presso il Museo Civico di Storia Naturale in via Scalabrini 107, il ciclo di conversazioni tematiche con esperti naturalisti, scienziati e studiosi che apriranno le porte dello spazio espositivo ogni giovedì alle 21. A inaugurare la rassegna, Angelo Battaglia con... (Ilpiacenza.it)

Galleria d’Arte Moderna allagata. Museo chiuso - allarme dei sindacati. Il Comune assicura : riaprirà giovedì - Nonostante il sopralluogo di otto mesi fa, nulla è stato fatto per mettere in sicurezza l’edificio, ma anzi le piogge della settimana scorsa hanno portato alla chiusura della Gam. Il consigliere comunale di FI Alessandro De Chirico rilancia l’allarme dei sindacati: "Questa mattina (ieri, ndr) ho ricevuto dagli Rls del Comune la lettera con cui manifestano preoccupazione per le condizioni della ... (Ilgiorno.it)

Museo di Storia Naturale in notturna - giovedì 5 settembre presentazione in anteprima dei nuovi percorsi ed allestimenti inclusivi - Giovedi 5 settembre, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, ultimo appuntamento con le visite serali del ciclo Eureka, l'iniziativa promossa dal Museo in collaborazione con Coop Itinera. Nei due turni di visita, in programma alle 21 e alle 22, sarà possibile visitare in anteprima i nuovi... (Livornotoday.it)