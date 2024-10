Giarre e Mascali invase dal fango: danni ingenti ed emergenza dopo il violento temporale nel Catanese (Di martedì 22 ottobre 2024) fango e detriti trascinati da acqua che scorre nelle strade come un fiume hanno invaso Giarre, centro agricolo del Catanese sul cui territorio si è abbattuto un violento temporale. Danneggiati negozi, garage e appartamenti. Sul posto al lavoro uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale per liberare le strade. Il forte temporale ha investito anche il vicino comune di Mascali. Feedpress.me - Giarre e Mascali invase dal fango: danni ingenti ed emergenza dopo il violento temporale nel Catanese Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024)e detriti trascinati da acqua che scorre nelle strade come un fiume hanno invaso, centro agricolo delsul cui territorio si è abbattuto un. Danneggiati negozi, garage e appartamenti. Sul posto al lavoro uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile regionale per liberare le strade. Il forteha investito anche il vicino comune di

