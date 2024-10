GialappaShow debutta con Laura Pausini, boom di ascolti e risate (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande successo per il ritorno di GialappaShow, che ha inaugurato la quarta edizione con una puntata speciale condotta da Laura Pausini insieme al comico Mago Forest. Il programma, trasmesso su TV8 e Sky, ha registrato una media di 1.277.264 spettatori, con uno share del 5,6%. Il solo passaggio su TV8 e Sky Uno ha attirato 953.538 spettatori, di cui 821.956 solo su TV8. Foto dii Jule Hering da Ufficio StampaLa prima serata ha visto l’esordio nel cast di Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, quest’ultimo con parodie di Jannik Sinner e Fabrizio Corona, mentre volti storici come Ubaldo Pantani, Max Giusti e Alessandro Betti hanno riproposto personaggi ormai amati dal pubblico. E ancora, Marcello Cesena e Simona Garbarino con la prima puntata di Sensualità a Corte, con guest star Elio, Toni Bonji novello storico dell’arte, Edoardo Ferrario coach del pensiero positivo. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande successo per il ritorno di, che ha inaugurato la quarta edizione con una puntata speciale condotta dainsieme al comico Mago Forest. Il programma, trasmesso su TV8 e Sky, ha registrato una media di 1.277.264 spettatori, con uno share del 5,6%. Il solo passaggio su TV8 e Sky Uno ha attirato 953.538 spettatori, di cui 821.956 solo su TV8. Foto dii Jule Hering da Ufficio StampaLa prima serata ha visto l’esordio nel cast di Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, quest’ultimo con parodie di Jannik Sinner e Fabrizio Corona, mentre volti storici come Ubaldo Pantani, Max Giusti e Alessandro Betti hanno riproposto personaggi ormai amati dal pubblico. E ancora, Marcello Cesena e Simona Garbarino con la prima puntata di Sensualità a Corte, con guest star Elio, Toni Bonji novello storico dell’arte, Edoardo Ferrario coach del pensiero positivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gialappashow - Laura Pausini co-conduttrice. Dove e quando vedere la prima puntata - Il Mago Forest, con la sua simpatia e la sua comicità unica, sarà ancora una volta il padrone di casa, accompagnato da qualche gradita sorpresa. Tra i nuovi volti che arricchiranno il cast spiccano Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, pronti a conquistare il pubblico con le loro parodie e le divertenti imitazioni di personaggi come Jannik Sinner e Fabrizio Corona. (Dilei.it)

Torna la GialappaShow - la prima co-conduttrice è Laura Pausini : novità e quando in tv - . twitter. Vediamo insieme le principali novità e quando andrà in tv. com/qyE6DzcKDf — TV8 (@TV8it) October 15, 2024 Dopo il successo delle stagioni precedenti, il GialappaShow torna quindi con la sua prorompente comicità e nuovi tormentoni pronti a far appassionare il pubblico da casa. Confermati Jean Claude e Madre (interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino) grandi protagonisti di ... (Superguidatv.it)

Torna ‘GialappaShow’ con una sorpresa : Laura Pausini condurrà la prima puntata -  Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi tv, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8. (Dailyshowmagazine.com)