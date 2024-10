Gaeta.it - Gardaland si prepara per un Halloween Party spettrale e coinvolgente

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo dell’autunno,si trasforma per festeggiarein grande stile, offrendo ai visitatori un programma ricco di eventi dall’atmosfera magica e spaventosa. Dal 31 ottobre fino al 3 novembre, il parco sarà aperto con un’entusiasmante varietà di attrazioni adatte a tutte le età. Durante questi giorni, le famiglie possono godere di esperienze divertenti, mentre i giovani adulti possono vivere avventure più intense. La direttrice generale Sabrina de Carvalho ha affermato che l’intrattenimento è una priorità per il parco, risultando chiara l’intenzione di coinvolgere i visitatori con animazioni in strada, spettacoli dal vivo e esperienze culinarie a tema. Atmosfere da brivido e avventure per famiglieè conosciuto per le sue attrazioni mozzafiato e in occasione di, il parco non scende a compromessi.