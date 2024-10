Furti nelle case delle vacanze: preso. Aveva con sè orologi, collane e soldi (Di martedì 22 ottobre 2024) COMACCHIO Durante l’estate Aveva messo a segno oltre venti colpi, sui Lidi comacchiesi e nel Rodigino, un sessantaduenne residente nel Mesolano che è stato denunciato alla Procura di Ferrara dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, al termine di una lunga e complessa attività di indagine. Indagine che li ha portati anche a perquisire l’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato il bottino dei Furti compiuti. Da tempo i militari dell’Arma erano al lavoro per far luce su decine di Furti in abitazione che, nel periodo estivo, si erano registrati sulla costa comacchiese e nel Rodigino. Un lavoro durato mesi, tra prolungati appostamenti, riprese video, sopralluoghi sui luoghi dei Furti e analisi di tutte le immagini di videosorveglianza private, che ha consentito di raccogliere numerosi e determinanti indizi che hanno consentito di risalire all’autore. Ilrestodelcarlino.it - Furti nelle case delle vacanze: preso. Aveva con sè orologi, collane e soldi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) COMACCHIO Durante l’estatemesso a segno oltre venti colpi, sui Lidi comacchiesi e nel Rodigino, un sessantaduenne residente nel Mesolano che è stato denunciato alla Procura di Ferrara dai carabinieri della Compagnia di Comacchio, al termine di una lunga e complessa attività di indagine. Indagine che li ha portati anche a perquisire l’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato il bottino deicompiuti. Da tempo i militari dell’Arma erano al lavoro per far luce su decine diin abitazione che, nel periodo estivo, si erano registrati sulla costa comacchiese e nel Rodigino. Un lavoro durato mesi, tra prolungati appostamenti, riprese video, sopralluoghi sui luoghi deie analisi di tutte le immagini di videosorveglianza private, che ha consentito di raccogliere numerosi e determinanti indizi che hanno consentito di risalire all’autore.

