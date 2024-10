Fondi / Picchia e rapina l’anziana vicina di casa, arriva la condanna per Eugenio Di Sarra (Di martedì 22 ottobre 2024) Fondi – Mano pesante del Gup del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al termine del rito abbreviato nei confronti di Eugenio Di Sarra, il 49enne di Fondi arrestato lo scorso 3 marzo dopo aver rapinato a Picchiato selvaggiamente una donna anziana. L’uomo, imputato per rapina aggravata e lesioni gravissime, è stato condannato a ben 9 L'articolo Fondi / Picchia e rapina l’anziana vicina di casa, arriva la condanna per Eugenio Di Sarra Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Fondi / Picchia e rapina l’anziana vicina di casa, arriva la condanna per Eugenio Di Sarra Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Mano pesante del Gup del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al termine del rito abbreviato nei confronti diDi, il 49enne diarrestato lo scorso 3 marzo dopo averto ato selvaggiamente una donna anziana. L’uomo, imputato peraggravata e lesioni gravissime, è statoto a ben 9 L'articolodilaperDiTemporeale Quotidiano.

Rapina e botte all'anziana, condannato a 9 anni di carcere - Il processo al 49enne che si era introdotto nella casa della vittima e dopo averla picchiata si era fatto consegnare il denaro