Festa del commercio - Halloween edition a Ponsacco (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà un vero e proprio anticipo di Halloween “Dance in Town”, la nuova Festa del commercio che per la prima volta animerà Ponsacco con una serata da brivido domenica 27 ottobre, a partire dalle 18:00.Il meglio della musica dance, area expo con prodotti del territorio, street food e mercatini Pisatoday.it - Festa del commercio - Halloween edition a Ponsacco Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà un vero e proprio anticipo di“Dance in Town”, la nuovadelche per la prima volta animeràcon una serata da brivido domenica 27 ottobre, a partire dalle 18:00.Il meglio della musica dance, area expo con prodotti del territorio, street food e mercatini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La tabaccheria compie 25 anni. Festa per l’attività di Nicola Pieri : "Ma il commercio è in sofferenza" - Presidente Pieri, come valuta la situazione del commercio a Montecatini? "La situazione è molto critica, sono necessarie azioni importanti, decise e veloci per il bene della città, anche nel mondo del commercio. Attivo nei confronti con le istituzioni e gli enti pubblici per gli interessi delle imprese, è molto apprezzato dai suoi colleghi. (Lanazione.it)

La tabaccheria compie 25 anni - festa per l’attività di Nicola Pieri : “Ma il commercio è in sofferenza” - Presidente Pieri, come valuta la situazione del commercio a Montecatini? «La situazione è molto critica, sono necessarie azioni importanti, decise e veloci per il bene della città, anche nel mondo del commercio. Oggi, Nicola Pieri festeggia 25 anni di attività alla guida di un vero e proprio centro Multiservizi, dove è possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento e affidarsi a un sistema di ... (Lanazione.it)