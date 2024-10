Festa del Cinema di Roma 2024, l'associazione Unita sbarca sul red carpet: gli attori premiano i colleghi (Di martedì 22 ottobre 2024) All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone hanno sfilato circa ottanta attori, tra associati, candidati e vincitori, proprio per dare forza alla missione di Unita, che vuole valorizzare e difendere il ruolo dell’attore Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2024, l'associazione Unita sbarca sul red carpet: gli attori premiano i colleghi Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone hanno sfilato circa ottanta, tra associati, candidati e vincitori, proprio per dare forza alla missione di, che vuole valorizzare e difendere il ruolo dell’attore

VIDEO | Unita sfila sul red carpet : la battaglia sindacale degli attori alla Festa del Cinema di Roma - Unita sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Acronimo de “Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo”, l’associazione ha come slogan “diverse interpretazioni, uguali diritti” e si può riassumere così il coro di voci degli artisti che si sono alternati sul tappeto rosso nella... (Romatoday.it)

Attori che premiano attori - nasce il premio Unita - La sua istituzione è uno dei primi obbiettivi che l’Associazione si è posta al momento della sua nascita, e il fatto che la prima edizione si svolga nella prestigiosa cornice della Festa del Cinema di Roma è motivo per noi di grande emozione. Atteso il red carpet all’Auditorium Parco della Musica che vedrà protagonista una numerosa delegazione di Unita. (Dailyshowmagazine.com)