Gaeta.it - Fermato uno dei presunti killer di Cristiano Molè: arresto avvenuto in un ristorante a Cerveteri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo capitolo si apre nell'indagine sull'omicidio dia Corviale il 15 gennaio 2024. La Squadra Mobile, insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, ha arrestato uno deidurante un blitz in undel litorale laziale. Il fermo ha avuto luogo mentre l'indagato si trovava in compagnia di una donna, il che ha portato a ulteriori sviluppi nelle indagini legate a questo caso di omicidio e tentato omicidio. L'e le indagini preliminari In un'operazione complessa, gli investigatori hanno finalmente rintracciato l'indiziato, che risultava irreperibile dal mese di luglio. Si presume che avesse preso parte non solo all'omicidio di, ma anche al tentato omicidio di Massimiliano Pacchiarotti, noto con il soprannome di Er Porpetta, accaduto il 15 maggio successivo.