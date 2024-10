Europa divisa sui migranti, Ursula sotto assedio per il sostegno al modello Albania (Di martedì 22 ottobre 2024) Qualcosa si muove nel Parlamento europeo, e Ursula von der Leyen ne avverte il peso. L’avvicinamento della presidente della Commissione Europea alle politiche migratorie del governo Meloni, soprattutto al modello dell’accordo Italia-Albania, ha scatenato un’ondata di dissenso. Iratxe Garcia-Perez, presidente del gruppo Socialisti e Democratici (S&D), è stata esplicita: “No all’esternalizzazione della gestione dei flussi migratori”, una politica che il gruppo socialista considera una palese violazione del diritto internazionale. E questo non è solo un principio astratto, ma una realtà giuridica sancita dai giudici italiani, che hanno messo in discussione la legittimità dell’accordo tra Roma e Tirana. Scontro sul modello Albania Quello che emerge è un messaggio chiaro a von der Leyen: se continuerà a inseguire la linea dura sui migranti, potrà dire addio all’appoggio dei socialisti. Lanotiziagiornale.it - Europa divisa sui migranti, Ursula sotto assedio per il sostegno al modello Albania Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Qualcosa si muove nel Parlamento europeo, evon der Leyen ne avverte il peso. L’avvicinamento della presidente della Commissione Europea alle politiche migratorie del governo Meloni, soprattutto aldell’accordo Italia-, ha scatenato un’ondata di dissenso. Iratxe Garcia-Perez, presidente del gruppo Socialisti e Democratici (S&D), è stata esplicita: “No all’esternalizzazione della gestione dei flussi migratori”, una politica che il gruppo socialista considera una palese violazione del diritto internazionale. E questo non è solo un principio astratto, ma una realtà giuridica sancita dai giudici italiani, che hanno messo in discussione la legittimità dell’accordo tra Roma e Tirana. Scontro sulQuello che emerge è un messaggio chiaro a von der Leyen: se continuerà a inseguire la linea dura sui, potrà dire addio all’appoggio dei socialisti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Europa divisa sui migranti, Ursula sotto assedio per il sostegno al modello Albania - E qui si trova il nodo per Ursula von der Leyen. La sua vicinanza alle politiche migratorie di Giorgia Meloni potrebbe costarle caro. La presidente della Commissione, che finora ha mantenuto un ... (lanotiziagiornale.it)

Gyader, Europa. I due forni di Ursula mandano fuori di testa i socialisti. "Così non la votiamo" - Le ambiguità di von der Leyen e del Ppe sui migranti e sul modello Albania non piacciono ai progressisti europei. La minaccia di toglierle il sostegno. (huffingtonpost.it)

Ue, i Socialisti minacciano la sfiducia a von der Leyen: “Gli hub per migranti sono illegali, se li appoggia non la votiamo” - Albania, il Viminale ricorre contro la sentenza dei giudici di Roma. E ora i socialisti Ue minacciano von der Leyen: ‘Hub illegali, se li appoggia non la votiamo’ ... (ilfattoquotidiano.it)