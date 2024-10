Epatite C, Sos esperti: “Screening solo per 11% italiani tra 35 e 55 anni” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prorogare l'attuale programma di Screening gratuito per l'Epatite C a tutto il 2025, promuovendolo con maggior efficacia, ed estenderlo anche ai nati tra il 1948 ed il 1968 (oltre all'attuale coorte di nascita 1969-1989, oggi considerata). Secondo gli esperti riuniti questo pomeriggio a Roma per l'incontro 'Epatite C: Obiettivo eliminazione, il momento è L'articolo Epatite C, Sos esperti: “Screening solo per 11% italiani tra 35 e 55 anni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Prorogare l'attuale programma digratuito per l'C a tutto il 2025, promuovendolo con maggior efficacia, ed estenderlo anche ai nati tra il 1948 ed il 1968 (oltre all'attuale coorte di nascita 1969-1989, oggi considerata). Secondo gliriuniti questo pomeriggio a Roma per l'incontro 'C: Obiettivo eliminazione, il momento è L'articoloC, Sos: “per 11%tra 35 e 55” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Screening gratuiti per la prevenzione dell’Epatite C alla farmacia “Campo di Marte” - I reni, come il cuore, sono particolarmente ricchi di arterie e, di conseguenza, il benessere di un organo è strettamente correlato al benessere dell’altro organo. Il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello permetterà di valutare eventuali situazioni di rischio in pochi minuti, favorendo una diagnosi precoce di questa infezione causata dal virus HCV che viene trasmessa mediante contatto ... (Lanazione.it)

Screening gratuiti per l’epatite C alla farmacia “Campo di Marte” - Screening gratuiti per la prevenzione dell’Epatite C alla farmacia “Campo di Marte”. Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno aderito alla campagna TestiamoCi promossa dalla Regione Toscana e, fino al 31 dicembre, hanno previsto uno spazio nella più storica delle farmacie dove i cittadini tra i... (Arezzonotizie.it)