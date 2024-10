Quotidiano.net - Elezioni regionali 2024. Rush finale per la Liguria. Ma si guarda già al 2025

(Di martedì 22 ottobre 2024) Genova, 22 ottobre– Dal ventilato 3 a 0 al pericolo dell’1 a 2. Aria malsicura e si fanno gli scongiuri al Nazareno in vista della tornata autunnale di, che inizia domenica 27 e lunedì 28 col voto ine prosegue il 17 e 18 ottobre con Umbria e Emilia-Romagna: unico risultato di origine controllata e garantita, anzi scontata, a favore del centrosinistra e del Pd in particolare. Una partita ben più rilevante e dirimente delle Europee per il Partito democratico di Elly Schlein. Perché lesono sempre il viatico principale delle alleanze e del voto politico. E per l’importanza dei potentati e le conventicole locali su cui si fonda ormai il radicamento dei maggiori partiti politici tradizionali: dal Pd a Fratelli d’Italia, dalla Lega a Forza Italia.