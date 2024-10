È morto il padre delle Tic Tac: addio a Giandonato Nicola, storico manager Ferrero (Di martedì 22 ottobre 2024) Giandonato Nicola, storico manager della Ferrero e celebre per essere stato l’artefice del successo globale delle Tic Tac, è scomparso all’età di 98 anni. Secondo quanto riporta Repubblica Torino, lunedì 21 ottobre, nella sua Brusasco, nel Torinese, si sono svolti i funerali, che hanno visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi per dare l’ultimo saluto a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’industria dolciaria italiana. Nicola, insieme a Michele Ferrero, è stato il protagonista della creazione e del lancio commerciale delle Tic Tac nel 1969. Le famose mentine, inizialmente commercializzate solo al gusto menta, furono inserite in una scatoletta di plastica trasparente che, grazie all'iconico sportellino, si trasformava in un pratico dispenser. Gamberorosso.it - È morto il padre delle Tic Tac: addio a Giandonato Nicola, storico manager Ferrero Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dellae celebre per essere stato l’artefice del successo globaleTic Tac, è scomparso all’età di 98 anni. Secondo quanto riporta Repubblica Torino, lunedì 21 ottobre, nella sua Brusasco, nel Torinese, si sono svolti i funerali, che hanno visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi per dare l’ultimo saluto a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’industria dolciaria italiana., insieme a Michele, è stato il protagonista della creazione e del lancio commercialeTic Tac nel 1969. Le famose mentine, inizialmente commercializzate solo al gusto menta, furono inserite in una scatoletta di plastica trasparente che, grazie all'iconico sportellino, si trasformava in un pratico dispenser.

